Сумские биатлонисты в ТОП-7 на Кубке IBU В австрийском Обертиллиахе сегодня последний соревновательный день заключительного этапа Кубка IBU.

Первыми бежали классическую смешанную эстафету.

«Забойщицей» Украины выступила Ирина Петренко. Придя в плотной первой группе спортсменок на стрельбу лёжа, Ира задержалась на огневом рубеже, потратив минуту на то, чтобы закрыть все мишени - пришлось брать два запасных патрона. С огневого рубежа Петренко вышла с почти полуминутным отставанием от лидера - сборной Германии. А вот на стойке произошло кардинальное преображение - там скорострельность Ирины оказалась лучшей. Спортсменка за 32 секунды отстреляла чисто стойку и вышла третьей, проигрывая 17 секунд все той же сборной Германии. Ходом Петренко сегодня выглядела очень неплохо, став на своём этапе четвертой по этому показателю. Передала эстафету Ирина третьей в 25-ти секундах от первого места, пишет biathlon.com.ua.

Второй на дистанцию отправилась сумчанка Вита Семеренко. Сегодня на лыжне Вита была не очень быстра, но справилась со стрельбой почти на отлично. Суммарно ей пришлось использовать три дополнительных патрона - один на лёжке и два на стойке, но соперницы в это время промахивались гораздо больше и многие уходили на штрафные круги. А Семеренко при сложных погодных условиях справилась, как говорится, «на опыте», и со второго огневого рубежа вышла уже первой, на 12 секунд опережая представительницу Швеции. На передаче, правда, шведка обошла Виту, но совсем ненамного, на 2 секунды, поэтому Тарас Лесюк отправился на дистанцию в числе лидеров гонки.

Первая половина третьего этапа была для Украины очень оптимистичной. Лесюк хоть и немало проигрывал ходом, но благодаря блестящей стрельбе лёжа, быстрой и точной, сократил отставание от первого места до 10 секунд. А вот на стойке, увы, справиться с погодой Тарасу уже не удалось, и наш спортсмен отправился на штрафной круг. Финишеру команды Руслану Ткаленко эстафету Лесюк передал седьмым, проигрывая минуту и 15 секунд лидировавший на тот момент команде России.

Уроженец Сумщины Руслану Ткаленко предстояла непростая задача, ведь отрыв даже от шестого места был 37 секунд. На обоих огневых рубежах Руслан использовал всего по одному дополнительному патрону, но не будучи сегодня ни в числе лучших по скорострельности, ни по скорости передвижения по дистанции, сократить отставание не получалось. И завершил гонку Руслан Ткаленко на седьмом месте.

На последнем этапе произошли перемены в числе лидеров - сборная России выбыла из их числа, уйдя на штрафной круг. В итоге победу праздновали спортсмены из Германии, а за второе и третье места велась борьба между Норвегией и Чехией, в которой норвежцы в итоге оказались успешнее.

Смешанная эстафета

1. Германия (1+5) +1:17:02,2

2. Норвегия (1+13) +11,0

3. Чехия (0+6) +19,9

4. Франция (1+6) +32,7

5. Россия (2+15) +33,3

6. Швеция (1+10) +1:30,6

7. Украина (1+10) +1:37,5