Сумские теннисисты поделили очки с киевлянами 13-14 марта в Киеве прошли матчи второго этапа клубного чемпионата Украины по настольному теннису среди мужских команд Суперлиги.

Сумская «Теннисная академия» играла против киевлян: в субботу обыграла команду «Поколение» 3:1 (в своих играх победили Всеволод Брояковский, Валерий Мельник и Павел Скок, еще одну Скок проиграл), а в воскресенье проиграла «Фортуне» 1:3 (победил только Скок, Мельник и дважды Богдан Когут проиграли).

В киевском дерби сильнее была «Фортуна» 3:1, которая и лидирует в чемпионате с 54 очками, у сумчан – 47, у черниговского «Пасс-авто» - 43, по 40 – у полтавской «ТТ ТЕАМ», «Поколения» и харьковского «Житлобуда-2».