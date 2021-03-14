На Сумщине впервые делали прививки от COVID-19 в выходной С начала вакцинации от COVID-19 25 февраля уже дважды на выходных в Сумской области прививки не делали.

И только на этих выходных лед тронулся. Как сообщили в Минздраве Украины за субботу в Сумской области было вакцинировано 70 человек. Всего с начала кампании – 1716.

Всего в Украине с начала кампании привито 51137 человек.

Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:

- Винницкая область - 10 прививок;

- Волынская область - 120 прививок;

- Днепропетровская область - 80 прививок;

- Донецкая область - 130 прививок;

- Житомирская область - 110 прививок;

- Закарпатская область - 210 прививок;

- Запорожская область - 10 прививок;

- Ивано-Франковская область - 214 прививок;

- Киевская область - 260 прививок;

- Кировоградская область - 90 прививок;

- Луганская область - 370 прививок;

- Львовская область - 80 прививок;

- Николаевская область - 120 прививок;

- Одесская область - 130 прививок;

- Полтавская область - 82 прививки;

- Ровенская область - 110 прививок;

- Сумская область - 70 прививок;

- Тернопольская область - 210 прививок;

- Харьковская область - 120 прививок;

- Херсонская область - 230 прививок;

- Хмельницкая область - 270 прививок;

- Черновицкая область - 290 прививок;

- Черниговская область - 170 прививок;

- Черкасская область - 110 прививок.

За сутки наибольшее количество привитых зафиксирована в Луганской области (370 прививок), за весь период прививочной кампании наибольшее количество привитых в Донецкой области (4784 прививки), наименьшая - в Черниговской области (926 прививок).