На Сумщине впервые делали прививки от COVID-19 в выходной

И только на этих выходных лед тронулся. Как сообщили в Минздраве Украины за субботу в Сумской области было вакцинировано 70 человек. Всего с начала кампании – 1716.
Всего в Украине с начала кампании привито 51137 человек.
Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:
- Винницкая область - 10 прививок;
- Волынская область - 120 прививок;
- Днепропетровская область - 80 прививок;
- Донецкая область - 130 прививок;
- Житомирская область - 110 прививок;
- Закарпатская область - 210 прививок;
- Запорожская область - 10 прививок;
- Ивано-Франковская область - 214 прививок;
- Киевская область - 260 прививок;
- Кировоградская область - 90 прививок;
- Луганская область - 370 прививок;
- Львовская область - 80 прививок;
- Николаевская область - 120 прививок;
- Одесская область - 130 прививок;
- Полтавская область - 82 прививки;
- Ровенская область - 110 прививок;
- Сумская область - 70 прививок;
- Тернопольская область - 210 прививок;
- Харьковская область - 120 прививок;
- Херсонская область - 230 прививок;
- Хмельницкая область - 270 прививок;
- Черновицкая область - 290 прививок;
- Черниговская область - 170 прививок;
- Черкасская область - 110 прививок.
За сутки наибольшее количество привитых зафиксирована в Луганской области (370 прививок), за весь период прививочной кампании наибольшее количество привитых в Донецкой области (4784 прививки), наименьшая - в Черниговской области (926 прививок).