Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:40199

На Сумщине впервые делали прививки от COVID-19 в выходной

С начала вакцинации от COVID-19 25 февраля уже дважды на выходных в Сумской области прививки не делали.

И только на этих выходных лед тронулся. Как сообщили в Минздраве Украины за субботу в Сумской области было вакцинировано 70 человек. Всего с начала кампании – 1716.

Всего в Украине с начала кампании привито 51137 человек.

Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:

- Винницкая область - 10 прививок;

- Волынская область - 120 прививок;

- Днепропетровская область - 80 прививок;

- Донецкая область - 130 прививок;

- Житомирская область - 110 прививок;

- Закарпатская область - 210 прививок;

- Запорожская область - 10 прививок;

- Ивано-Франковская область - 214 прививок;

- Киевская область - 260 прививок;

- Кировоградская область - 90 прививок;

- Луганская область - 370 прививок;

- Львовская область - 80 прививок;

- Николаевская область - 120 прививок;

- Одесская область - 130 прививок;

- Полтавская область - 82 прививки;

- Ровенская область - 110 прививок;

- Сумская область - 70 прививок;

- Тернопольская область - 210 прививок;

- Харьковская область - 120 прививок;

- Херсонская область - 230 прививок;

- Хмельницкая область - 270 прививок;

- Черновицкая область - 290 прививок;

- Черниговская область - 170 прививок;

- Черкасская область - 110 прививок.

За сутки наибольшее количество привитых зафиксирована в Луганской области (370 прививок), за весь период прививочной кампании наибольшее количество привитых в Донецкой области (4784 прививки), наименьшая - в Черниговской области (926 прививок).

Общество
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

На Сумщине еще 309 случаев заболевания коронавирусом: подробности
Сегодня 09:16
На Сумщине впервые делали прививки от COVID-19 в выходной
Сегодня 09:40
Ситуация с COVID-19 в Украине на 14 марта
Сегодня 09:35
Началась запись на вакцинацию от COVID-19 публичных и общественных деятелей Сумщины
Сегодня 09:29
На Сумщине полиция выясняет обстоятельства смертельного ДТП
Вчера 23:54
У Тростянці зустріли весну, святкуючи Масляну
Вчера 23:17
Сумская теннисистка выиграла турнир в Ирпене
Вчера 22:49
Сумские гандболисты дважды проиграли в Полтаве
Вчера 22:44
Юлия Джима – 15-я в гонке преследования
Вчера 22:23
Два представителя Сумщины вошли в высшие руководящие структуры партии «Слуга Народа»
Вчера 22:12
Сумские патрульные оперативно разыскали водителя, который совершил ДТП и скрылся с места аварии
Вчера 21:57
Сумские биатлонистки с медалями чемпионата Украины
Вчера 17:50
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

Эволюция детских конструкторов: как менялась игрушка
Вчера 20:54
Чому родючі землі Сумщини віддають в оренду за низьку ціну та як змінить ситуацію земельна реформа
11.03.2021 16:49
Как найти качественные продукты по доступным ценам в Украине? ®
11.03.2021 13:25
"Зупинявся не надовго": правдиві факти і непідтверджені історії про перебування Шевченка на Сумщині
10.03.2021 20:47
У Сумах медична галузь готується до можливого загострення ситуації з COVID-19
10.03.2021 17:47
Эпидемиологические ограничения или попытка узурпации власти?
10.03.2021 15:48
Фінанси громад Сумщини: скільки заробили та витратили громади за 2020 рік?
10.03.2021 13:40
"Кусум Фарм": ответственность за здоровье людей и окружающую среду ®
10.03.2021 07:01
100 років герою. Життєва історія Героя України з Сумщини Олексія Береста
09.03.2021 13:00
У війни немає статі: солдатки та лейтенантки з Сумщини розповідають свої історії з фронту
08.03.2021 14:44
Коронавирус на Сумщине: третья волна пошла
08.03.2021 12:45
Семь легендарных ненайденных сокровищ Украины: в окрестностях Глухова может быть спрятан клад Полуботка
08.03.2021 09:17
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

Том і Джеррі (Тім Сторі, 2021)
Том і Джеррі (Тім Сторі, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.30; 14.25
Біжи, Ховайся, Бий (Кайл Ранкін, 2020)
Біжи, Ховайся, Бий (Кайл Ранкін, 2020)
Кино Планета Кіно
20.50; 23.00
Асоціальна мережа (Тіллер Расселл, 2020)
Асоціальна мережа (Тіллер Расселл, 2020)
Кино Планета Кіно
15.00; 20.30; 22.45
Скайлан 3 (Ліам О’Доннелл, 2020)
Скайлан 3 (Ліам О’Доннелл, 2020)
Кино Планета Кіно
13.45; 18.20; 20.45; с 13.03.2021 - 20.45
Друзі назавжди (Ґабріела Каупертвейт, 2021)
Друзі назавжди (Ґабріела Каупертвейт, 2021)
Кино Планета Кіно
12.35; 18.00
Дати дуба в окрузі Юба (Тейт Тейлор, 2021)
Дати дуба в окрузі Юба (Тейт Тейлор, 2021)
Кино Планета Кіно
16.00; 18.45; с 13.03.2021 - 18.45
Трафік (Ніколас Джарекі, 2021)
Трафік (Ніколас Джарекі, 2021)
Кино Планета Кіно
10.15; 20.30; 22.50

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.