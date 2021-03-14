Ситуация с COVID-19 в Украине на 14 марта 9012 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 14 марта 2021 года.

В частности, заболели 491 ребенок и 193 медработника.

Также за минувшие сутки госпитализированы - 4216 человек; выписаны из больниц - 4273 человека; летальных случаев - 145; выздоровели - 2743 человека; осуществлено тестирований за сутки - 60522 (в частности методом ПЦР - 31598, методом ИФА - 6132), исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 22792.

За все время пандемии в Украине заболело - 1460756 человек; выздоровели - 1222516 человек; летальных исходов - 28 303; проведения ПЦР-тестов - 7360066.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской (923), Днепропетровской (660), Винницкой (634), Львовской (590) и Харьковской (569) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

- г. Киев - 439 случаев;

- Винницкая область - 634 случая;

- Волынская область - 150 случаев;

- Днепропетровская область - 660 случаев;

- Донецкая область - 346 случаев;

- Житомирская область - 923 случая;

- Закарпатская область - 311 случаев;

- Запорожская область - 114 случаев;

- Ивано-Франковская область - 461 случай;

- Киевская область - 552 случая;

- Кировоградская область - 56 случаев;

- Луганская область - 27 случаев;

- Львовская область - 590 случаев;

- Николаевская область - 344 случая;

- Одесская область - 485 случаев;

- Полтавская область - 105 случаев;

- Ривненская область - 155 случаев;

- Сумская область - 309 случаев;

- Тернопольская область - 365 случаев;

- Харьковская область - 569 случаев;

- Херсонская область - 71 случай;

- Хмельницкая область - 533 случая;

- Черкасская область - 142 случая;

- Черновицкая область - 477 случаев;

- Черниговская область - 194 случая.