Ситуация с COVID-19 в Украине на 14 марта

В частности, заболели 491 ребенок и 193 медработника.
Также за минувшие сутки госпитализированы - 4216 человек; выписаны из больниц - 4273 человека; летальных случаев - 145; выздоровели - 2743 человека; осуществлено тестирований за сутки - 60522 (в частности методом ПЦР - 31598, методом ИФА - 6132), исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 22792.
За все время пандемии в Украине заболело - 1460756 человек; выздоровели - 1222516 человек; летальных исходов - 28 303; проведения ПЦР-тестов - 7360066.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской (923), Днепропетровской (660), Винницкой (634), Львовской (590) и Харьковской (569) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев - 439 случаев;
- Винницкая область - 634 случая;
- Волынская область - 150 случаев;
- Днепропетровская область - 660 случаев;
- Донецкая область - 346 случаев;
- Житомирская область - 923 случая;
- Закарпатская область - 311 случаев;
- Запорожская область - 114 случаев;
- Ивано-Франковская область - 461 случай;
- Киевская область - 552 случая;
- Кировоградская область - 56 случаев;
- Луганская область - 27 случаев;
- Львовская область - 590 случаев;
- Николаевская область - 344 случая;
- Одесская область - 485 случаев;
- Полтавская область - 105 случаев;
- Ривненская область - 155 случаев;
- Сумская область - 309 случаев;
- Тернопольская область - 365 случаев;
- Харьковская область - 569 случаев;
- Херсонская область - 71 случай;
- Хмельницкая область - 533 случая;
- Черкасская область - 142 случая;
- Черновицкая область - 477 случаев;
- Черниговская область - 194 случая.