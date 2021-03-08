У Тростянці зустріли весну, святкуючи Масляну Зустрічали Весну-красну усією великою Тростянецькою громадою, за участю гостей – чудових творчих колективів із сусідньої Охтирки та Лебедина.

Щире захоплення у тростянчан і гостей свята викликала велика інсталяція українського подвір’я, яка розгорнулася біля Круглого двору!. На дорослих та діток, що завітали на Масляну, чекали смачні частування - млинці, чай, куліш, шашлик та інші смаколики! Про все це потурбувалася Тростянецька міська рада.

Усіх учасників святкового дійства від усієї душі привітав з Масляною міський голова Юрій Бова й побажав усім доброго здоров'я, успіхів у справах та гарно повеселитися!

Гучні пісні лунали на імпровізованій сцені, біля Центру надання культурних послуг. Їх дарували тростянчанам кращі самодіяльні артисти міста ті сіл нашої громади, з Охтирки та Лебедина!

Конкурси для дітей, виставку виробів майстрів народних ремесел, змагання гирьовиків, багатирські ігри, атракціони - усе це для для тростянчан та гостей підготували організатори свята – Тростянецька міська рада спільно з закладами культури, комунальними службами.

Тростянецька Масляна-2021 – неймовірне дійство, яке кожному її учаснику запам’ятається на весь рік! Серед розваг був і традиційний атракціон «Стовп з призами», і спалення Марени! Багатою й різноманітною була ярмаркова торгівля!

Тростянецька міська рада висловлює вдячність усім підприємцям, які надали подарунки для атракціону «Стовп з призами», які надали м'ясо та інші продукти для приготування страв! Не можливо не згадати юних тростянчан з Дитячої дорадчої ради, які власноруч виготовили смаколики на Масляну.

Особливу, дружню й теплу атмосферу створили яскраві виступи наших гостей з Охтирки та Лебедина! Тростянецька масляна вдалася на славу й об’єднала сусідні громади!

Варто додати, що на кожній локації були засоби для дезінфекції рук, а ведучі програми постійно нагадували громадянам про необхідність дотримання соціальної дистанції.