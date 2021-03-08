Сумские гандболисты дважды проиграли в Полтаве 12-13 марта прошли перенесенные матчи 1-го тура чемпионата Украины по гандболу среди мужских команд высшей лиги.

В Полтаве встречались местное «Динамо-Академия» и ГК «СумДУ». Первый матч завершился победой полтавчан 41:36 (19:19). Лучшими в составе наших были Андрей Занимонець – 9 голов, Андрей Ярошенко – 6, Виталий Олицкий, Александр Колесников – по 5…

Вторая встреча также была более или менее равной, но также завершиласб поражением сумчан 42:40 (21:21). Отличились Андрей Занимонець – 15 голов, Александр Колесников – 10, Иван Чеботар – 8…

После этих игр полтавчане обошли сумчан в турнирной таблице и переместились на третье место, у них 14 очков в 12 играх. У сумчан осталось 11 в 14 и пятое место.