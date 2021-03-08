Юлия Джима – 15-я в гонке преследования Сегодня, 13 марта, в чешском Нове Место прошла женская гонка преследования.

Норвежка Тирил Экхофф провела по-настоящему королевскую гонку, после которой не стыдно примерить корону победительницы Кубка мира – впервые в карьере! В персьюте девятого этапа в норвежка ни на секунду не заставила усомниться в своем превосходстве. Стартовав первой с относительно небольшим перевесом, Экхофф лишь на одном рубеже позволила себе заглянуть на круг штрафа и к началу финишного круга довела свой перевес до 44 секунд, после чего с полным правом пробежала круг почета, пишет biathlon.com.ua.

Вместе с Большим хрустальным глобусом Экхофф завоевала и Малый глобус в гонках преследования, выиграв шесть персьютов из семи проведенных в сезоне! Напомним, ранее норвежка выиграла и зачет в спринтах.

Иначе чем блестящей не назовешь гонку и для Динары Алимбековой. Белоруска, мощно начавшая сезон, так же на мажорной ноте его завершает – второй позицией на подиуме со стопроцентной стрельбой! Алимбекова стала одной из трех девушек, не уходивших в преследовании на штрафные круги.

За третье место на подиуме на последнем круге шла острая борьба между Доротеей Вирер и Франциской Пройсс. В итоге чуть больше сил на финиш осталось у немецкой биатлонистки. А итальянка, проиграв бронзу, пропустила вперед еще и прорывавшуюся с 14-го стартового места Марте Олсбю Ройселанд.

Для выпускницы СумГУ Юлии Джимы, стартовавшей пятой, выше остальных украинок, эта гонка, скорее, попадет в пассив, несмотря на довольно высокое 15-е место. Юле не удалось справиться с коварным ветром, и на огневых рубежах наша биатлонистка допустила непривычно много, как для себя, ошибок. Как следствие – спуск в итоговом протоколе на десять позиций. Тем не менее, набранные сегодня хорошие очки позволили Джиме подняться уже на 17-ю строчку в общем зачете Кубка мира.

Единственной из трех украинок, кому удалось добиться прогресса в персьюте, стала Дарья Блашко. Заработав по кругу штрафа на каждом из рубежей в стойке, Даша закончила гонку 25-й, при том что стартовала на одну позицию ниже.

Уроженка Сум Анастасия Меркушина стартовала неплохо, после чистого первого рубежа поднявшись на несколько мест, но затем стрельба у Насти разладилась, и после семи кругов штрафа Меркушина финишировала 55-й.

А завтра мы узнаем победителя еще в одном сезонном зачете. В воскресенье двухнедельный марафон в Нове-Место завершится смешанной эстафетой и одиночным микстом, в которых Норвегия и Франция будут решать – кому из них достанется Малый хрустальный глобус в микстах.

Преследование. Женщины

1. Тирил Экхофф (0+1+0+0) 27:13,6

2. Динара Алимбекова (0+0+0+0) +34,6

3. Франциска Пройсс (0+1+0+1) +40,2

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15. Юлия Джима (0+2+1+0) +1:52,4

25. Дарья Блашко (0+0+1+1) +2:41,1

55. Анастасия Меркушина (0+3+2+2) +5:03,8