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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 22:12198

Два представителя Сумщины вошли в высшие руководящие структуры партии «Слуга Народа»

Михаил Ананченко и Никита Баня получили новые должности в партии.

Народный депутат Украины, глава областной организации ПП «Слуга Народа» Михаил Аначенко вошел в высший руководящий орган партии - Национальный совет громад. Такое решение приняли на съезде партии сегодня, 13 марта.

Создание такого органа предусмотрено новой редакцией Устава партии.

«Национальный совет громад - это новый орган, которого, честно говоря, не видел в других партиях. Отдельно в каждой области будет свой совет, который будет объединять глав местных ячеек (городских, сельских, поселковых). Работы будет много», - заявил глава партии Александр Корниенко.

А глава фракции ПП «Слуга народа» в Сумском областном совете Никита Баня вошел в состав Политсовета партии.

Создание большого руководящего органа предусмотрено новым уставом «слуг народа». Всего Политсовет будет насчитывать 73 члена - народные депутаты, министры, вице-премьер министры, депутаты местных советов. Он в первую очередь заниматься формированием партийных стратегии и тактики, принимать решение о вступлении в политические союзы.

Политика
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