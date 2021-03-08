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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумские биатлонистки провалили спринт на Кубке IBU

В австрийском Обертиллиахе в рамках заключительного этапа Кубка IBU состоялся женский спринт – последняя личная гонка сезона для участников этих соревнований.

К сожалению, завершающий личный старт вышел не самым оптимистичным для украинской команды. Первой отправилась на дистанцию сумчанка Вита Семеренко, но после двух промахов на стрельбе лежа сошла, пишет biathlon.com.ua.

Вышедшие на старт позже три украинки, Ирина Петренко, Кристина Дмитренко и глуховчанка Анна Кривонос, не допускали ошибок в лежке, но, к сожалению, скорость передвижения по трассе у наших спортсменок сегодня было очень невысока, потому даже с хорошей стрельбой к экватору спринта они расположились лишь в середине промежуточного протокола.

На стойке Петренко и Дмитренко допустили по одному промаху, а Кривонос ошиблась дважды. Но так как при одинаковой с Кристиной скорости хода Ирина сегодня очень много времени проиграла на рубежах, в итоге на финише оказалась на 17 позиций ниже Дмитренко. Аня в этом спринте, увы, не отличилась ни скоростью стрельбы, ни скоростью на лыжне.

У Надежды Белкиной гонка не очень задалась с самого начала - два промаха в лежке. И хотя ногами Надя на первом круге выглядела получше других украинок и прошла чисто стойку, а в общем стала быстрейшей из наших женщин, но претендовать на высокие места уже не могла, ведь лидеры не позволяли себе ошибок на огневых рубежах.

К сожалению, ни одна из спортсменок нашей страны не смогла набрать сегодня кубковые очки. Ближе всего к этому была Кристина Дмитренко, завершившая соревнование на 43-ей позиции.

В общем рейтинге Кубка IBU выше остальных украинок по итогам сезона оказалась Ирина Петренко - на 20-ой позиции, и одной строчкой ниже расположилась Анна Кривонос. Обе спортсменки из-за неудачно проведенного спринта потеряли две позиции в тотале.

  Спринт. Женщины

  1.  Анастасия Гореева  (0+0)  20:52,7

  2.  Анастасия Егорова  (0+0)  +1,1

  3.  Каролин Коломбо  (0+0)  +20,2

      ...

43.  Кристина Дмитренко  (0+1)  +2:19,9

60.  Ирина Петренко  (0+1)  +2:45,3

68.  Надежда Белкина  (2+0)  +3:01,0

85.  Анна Кривонос  (0+2)  +3:29,7

DNF  Вита Семеренко  (2+...)

Спорт
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