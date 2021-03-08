Сумские футзалисты уступили чемпиону в первом матче плей-офф АФФК «Сумы» в первом матче 1/4 финала плей-офф Экстра-лиги на выезде уступили херсонскому «Продэксиму» 1:6.

Единственный мяч в составе нашей команды забил Виталий Катеринин.

Большое количество кадровых проблем (травмы Ессаргини, Кефы, Ситнера и дисквалификация Остроги) не позволила команде Ярослава Песоцкого показать свой лучший футзал.

Вторая игра серии состоится уже завтра, также в Херсоне. Начало игры - в 14.00, ссылки на онлайн-трансляцию матча будет опубликована позже.

«Продэксим» - АФФК «Сумы» 6:1

Голы: Белоцерковец, 1, Клаудиньо, 5, 13, 38, Моспан, 18 Бессалов, 33 - Катеринин, 39.

На 10-й минуте Дмитрий Игумнов не реализовал дабл-пенальти (вратарь), на 11-й минуте Роман Зеленский не реализовал дабл-пенальти (вратарь).