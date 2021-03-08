Сумские футзалисты уступили чемпиону в первом матче плей-офф

Единственный мяч в составе нашей команды забил Виталий Катеринин.
Большое количество кадровых проблем (травмы Ессаргини, Кефы, Ситнера и дисквалификация Остроги) не позволила команде Ярослава Песоцкого показать свой лучший футзал.
Вторая игра серии состоится уже завтра, также в Херсоне. Начало игры - в 14.00, ссылки на онлайн-трансляцию матча будет опубликована позже.
«Продэксим» - АФФК «Сумы» 6:1
Голы: Белоцерковец, 1, Клаудиньо, 5, 13, 38, Моспан, 18 Бессалов, 33 - Катеринин, 39.
На 10-й минуте Дмитрий Игумнов не реализовал дабл-пенальти (вратарь), на 11-й минуте Роман Зеленский не реализовал дабл-пенальти (вратарь).