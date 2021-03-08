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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумские биатлонисты отбегали спринт на Кубке IBU

В заключительной мужской гонке сезона в Кубке IBU в австрийском Обертиллиахе появился повод для оптимизма, с которым украинские болельщики могут ждать следующего сезона.

Во втором спринте подряд лучшим снайпером украинской команды становится Тарас Лесюк! Причем сегодня нашему спортсмену покорились все десять мишеней, и Тарас без штрафных кругов умчался на финиш. По ходу последнего круга украинец опередил график лидера на тот момент – итальянца Даниэле Капеллари и при пересечении финишной черты показал лучшее время, пишет biathlon.com.ua.

Учитывая довольно быструю и чистую стрельбу, а также хороший ход Тараса, закрались надежды даже на первый в карьере подиум. Но беспощадная норвежская армия не позволила украинцам порадоваться призовому месту. Филип Андерсен, Сиверт Гутторм Баккен, Александер-Фьельд Андерсен и Хавард Богетвейт по очереди опередили график Лесюка. А первые трое именно в таком порядке и разобрали места на подиуме.

Но и для Лесюка пятое место в гонке Кубка IBU – лучший результат в его истории выступлений на международных стартах и первая в карьере цветочная церемония! Поздравляем, Тарас!

С кубковыми очками из украинцев гонку закончил еще и уроженец Сумщины Руслан Ткаленко. Как и вчера, в его пассиве оказалось два круга штрафа, только на этот раз они были равномерно распределены между огневыми рубежами. А итоговый результат получился чуть выше вчерашнего – 22-й.

Глуховчанин Денис Насыко повторил свой сценарий предыдущего спринта: бежал и стрелял быстро, но не очень точно. В итоге с теми же четырьмя кругами штрафа, что и накануне, он проиграл времени победителя чуть менее двух минут. И хотя на заключительном круге дистанции Денис отыграл 15(!) позиций, до зачетной зоны вновь не хватило самой малости – 41-е место на финише.

Еще один уроженец Сумщины Андрей Доценко с тремя кругами штрафа и Руслан Бригадир с двумя промахами оказались еще дальше – на 53-й и 80-й итоговых позициях соответственно.

Общий зачет Кубка IBU свершилась революция в заключительной мужской личной гонке сезона! Филип Андерсен не просто выиграл свою третью гонку первого в карьере взрослого сезона, но и обошел лидировавшего до этого дня Филипа Наврата! Перед стартом в тотале было 22 очка в пользу немца, что, казалось, давало ему возможность дышать более спокойно. Но такой перевес совсем уж расслабил Наврата и в спринте он финишировал только 17-м с тремя промахами! Этого хватило Андерсену, чтобы обойти соперника на 6 пунктов и стать победителем Кубка IBU сезона 2020/21!!! Лучший из украинцев Тарас Лесюк финишным спуртом сумел прорваться в топ-20 по итогам сезона!

Также норвежцы гарантировали себе и победу в мужском зачете Кубка наций IBU. Для украинской команды борьба за пятое место в командном зачете и максимальную квоту на следующий сезон также закончилась благополучно: наши парни остались далеко впереди преследовавших их французов, и две воскресных смешанных эстафеты уже ничего не могут изменить в этой борьбе.

Спринт. Мужчины

  1.  Филип Андерсен  (0+1)  22:25,0

  2.  Сиверт Гутторм Баккен  (0+0)  +4,0

  3.  Александер-Фьельд Андерсен  (0+0)  +6,0

      ...

  5.  Тарас Лесюк  (0+0)  +36,3

22.  Руслан Ткаленко  (1+1)  +1:09,9

41.  Денис Насыко  (2+2)  +1:50,6

53.  Андрей Доценко  (0+3)  +2:03,7

80.  Руслан Бригадир  (0+2)  +2:45,8

Спорт
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