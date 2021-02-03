В Сумах умер известный футбольный тренер Не стало одного из самых известных сумских футболистов и футбольных тренеров - Николая Павловича Абрамова.

Николай Павлович Абрамов родился 26.10.1946 г. Воспитанник сумского футбола. Играл за команды «Чайка» (Зеленодольск), сумские «Фрунзенец», «Пищевик», «Строитель». Был тренером команд «Фрунзенец» и женской команды «Спартак» (Сумы), которая заняла третье место в высшей лиге, тренером-преподавателем ДЮСШ Сумского района.

Воспитанники Николая Абрамова играли и играют во многих известных клубах самого высокого ранга. Среди тех, кто постигал азы футбола, а потом и совершенствовал свое мастерство у Николая Павловича, можно назвать таких известных игроков, как Виктор Попович, Василий Сараев, Дмитрий Рудняк, Виктор Иваненко, Сергей Осадчий, Игорь Кравченко и многие другие.