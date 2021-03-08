На Сумщине пограничники поймали нелегальных лесорубов 12 марта пограничники Сумского пограничного отряда пресекли незаконную порубку деревьев в приграничье.

Информация о незаконном проведении работ в пограничье была предоставлена военнослужащими оперативно-розыскного подразделения пограничного отряда.

Во время ее реализации, в районе населенного пункта Павловка, что в Белопольском районе, пограничным нарядом было выявлено 7 граждан Украины, трое из которых находились без документов.

Согласно заблаговременному информированию пограничников наши земляки должны были проводить работы по чистке кустарников, однако фактически проводили незаконную порубку деревьев в приграничье.

По данному факту в Национальную полицию пограничники направили сообщение об обнаружении признаков уголовного правонарушения ответственность за которое предусмотрена ст. 246 «Незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыта леса» УК. Продолжаются следственные действия.

Также, за нарушение пограничного режима трем нашим землякам грозит административная ответственность.