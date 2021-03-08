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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Ахтырские полицейские поймали магазинного вора-гастролера

Соблазнился злоумышленник на деньги, продукты питания и табачные изделия.

За помощью к полицейским Ахтырского районного отдела полиции обратился владелец одного из магазинов в Чупаховке. Он рассказал, что ночью неизвестный сорвал металлические решетки с окон и, отжав окно, проник в помещение, откуда похитил деньги в сумме 4200 гривен и табачные изделия.

С подобным заявлением в тот же день в полицию обратились продавцы другого магазина и рассказали о подобной ситуации. После чего из магазина исчезли продукты питания и денежные сбережения в сумме 10 000 гривен.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий работники полиции установили личность злоумышленника. Им оказался ранее судимый за подобные преступления 55-летний житель Винницкой области. Своей причастности к совершенному мужчина не отрицал, и признался, что пошел на преступление с целью «заработка», а деньги уже успел потратить по своему усмотрению.

По данному факту следователи открыли уголовные производства по признакам ч.3 ст. 185 (Кража, соединенная с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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