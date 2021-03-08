Житель Лебедина украл у брата золотые изделия Лебединские полицейские оперативно раскрыли мужчину, который обворовал своего родственника.

За помощью к полицейским обратился 33-летний житель города Лебедин и рассказал, что у него из квартиры при неизвестных обстоятельствах исчезли 2 золотые кольца и браслет. Также добавил, что в содеянном заподозрил своего брата, который сейчас с ним проживает.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий работники полиции выяснили, что исчезновение золота - дело рук 21-летнего брата заявителя. Тот своей причастности к преступлению не отрицал, и объяснил свой поступок безденежьем. Злоумышленник признался, что часть похищенного уже успел реализовать, а заработанные таким образом деньги - потратил.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по признакам ч.1 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от одной тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или общественных работ на срок от восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительных работ на срок до двух лет, либо ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.