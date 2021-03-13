На Сумщине 50 860 случаев заболевания коронавирусом: подробности По состоянию на 13 марта в Сумской области 50 860 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 275 человек (Белопольский район - 12, Бурынский район - 4, Глухов - 2, Конотоп – 22, Краснопольский район - 6, Кролевецкий район - 1, Липоводолинский район - 11, Недригайловский район - 2, Ахтырка - 9, Ахтырский район - 5, Путивльский район - 24, Ромны – 24, Роменский район - 8, Середина-Будский район - 4, Сумы - 112, Сумской район - 14, Тростянецкий район - 4, Шостка - 3, Ямпольский район – 8 ).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 730 летальных случая, из них за минувшие сутки - 11 (Конотоп - 1, Кролевецкий район - 4, Недригайловский район - 1, Ромны - 1, Сумы - 4).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 47 097 человек, из них за минувшие сутки - 140 (Белопольский район - 3, Бурынский район - 1, Великописаревский район - 1, Конотоп - 1, Краснопольский район - 3, Лебедин - 4, Лебединский район - 1, Недригайловский район - 6, Ахтырка - 23, Ахтырский район - 2, Ромны - 2, Сумы - 61, Сумской – 5, Шостка – 3, Ямпольский район – 24).