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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумские футзалисты стартуют сегодня в плей-офф Экстра-лиги (трансляция)

Сегодня, 13 марта, в Херсоне пройдет первый матч между «Продэксимом» и АФФК «Сумы» в рамках ¼ финала Экстра-лиги.

Учитывая, как во время турнира «Сумы» шли по дистанции, то уже сам факт попадания в восьмерку лучших можно считать положительным результатом. Сейчас Ярославу Песоцкому и его ребятам придется сдавать экзамен самому чемпиону, и все, наверное, понимают, каким сложным для гостей будет это противостояние.

Проблем «Сумам» придает тот факт, что Ярослав Песоцкий не сможет рассчитывать на всех сильнейших. Не поехали в Херсон травмированы Кефа и Ессаргини, первую игру из-за дисквалификации пропустит Острога, и в субботу у тренерского штаба только семь универсалов. Что против трех четверок соперника, конечно, заставляет задуматься над итоговыми перспективами. Зато поехал в Херсон Фетько, для которого местный зал - точно не чужой. Еще в начале гегемонии херсонцев в Украине Фетько играл за «Продэксим» и дважды становился чемпионом Экстра-лиги. Уже в Херсоне травмировался вратарь Никита Ситнер, так что срочно из Сум выехал третий голкипер клуба Евгений Балухта.

Что касается херсонцев, то у «мельников» были традиционные, если можно так говорить, неудобства в тренировочном процессе. Большинство игроков команды только недавно вернулись домой после неудачного вояжа в сборную. Судя по фото с тренировок, вернулся в основном группу воспитанник сумского футзала Николай Белоцерковец, которого очень не хватало херсонцам и национальной команде в последних играх, а вот вратарь Юрий Савенко еще продолжает лечение.

Стоит отметить, что «Продэксим» - единственная команда в Экстра-лиги, которой «Сумы» проигрывали во всех матчах чемпионата.

Начало матча в 14.00.

Серия 1/4 финала турнира продолжается до трех побед одной из команд.

Завтра пройдет второй матч.

Спорт
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