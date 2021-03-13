На Сумщине вакцинировали от коронавируса еще 440 человек Всего в Украине привито за сутки 9304 человек.

С начала кампании привито 47541 человека. Из них на Сумщине – 1646. Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки: - Винницкая область - 400 прививок; - Волынская область - 310 прививок; - Днепропетровская область - 550 прививок; - Донецкая область - 540 прививок; - Житомирская область - 170 прививок; - Закарпатская область - 280 прививок; - Запорожская область - 360 прививок; - Ивано-Франковская область - 374 прививки; - Киевская область - 690 прививок; - Кировоградская область - 220 прививок; - Луганская область - 160 прививок; - Львовская область - 330 прививок; - г. Киев - 340 прививок; - Николаевская область - 430 прививок; - Одесская область - 210 прививок; - Полтавская область - 530 прививок; - Ривненская область - 280 прививок; - Сумская область - 440 прививок; - Тернопольская область - 570 прививок; - Харьковская область - 290 прививок; - Херсонская область - 560 прививок; - Хмельницкая область - 250 прививок; - Черновицкая область - 420 прививок; - Черниговская область - 130 прививок; - Черкасская область - 470 прививок. За сутки наибольшее количество привитых зафиксирована в Киевской области (690 прививок), за весь период прививочной кампании наибольшее количество привитых в Донецкой области (4654 прививки), наименьшая - в Черниговской области (756 прививок).