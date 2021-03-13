На Сумщине вакцинировали от коронавируса еще 440 человек

С начала кампании привито 47541 человека. Из них на Сумщине – 1646.
Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:
- Винницкая область - 400 прививок;
- Волынская область - 310 прививок;
- Днепропетровская область - 550 прививок;
- Донецкая область - 540 прививок;
- Житомирская область - 170 прививок;
- Закарпатская область - 280 прививок;
- Запорожская область - 360 прививок;
- Ивано-Франковская область - 374 прививки;
- Киевская область - 690 прививок;
- Кировоградская область - 220 прививок;
- Луганская область - 160 прививок;
- Львовская область - 330 прививок;
- г. Киев - 340 прививок;
- Николаевская область - 430 прививок;
- Одесская область - 210 прививок;
- Полтавская область - 530 прививок;
- Ривненская область - 280 прививок;
- Сумская область - 440 прививок;
- Тернопольская область - 570 прививок;
- Харьковская область - 290 прививок;
- Херсонская область - 560 прививок;
- Хмельницкая область - 250 прививок;
- Черновицкая область - 420 прививок;
- Черниговская область - 130 прививок;
- Черкасская область - 470 прививок.
За сутки наибольшее количество привитых зафиксирована в Киевской области (690 прививок), за весь период прививочной кампании наибольшее количество привитых в Донецкой области (4654 прививки), наименьшая - в Черниговской области (756 прививок).