На Сумщине еще 11 смертей от коронавируса На утро 13 марта в Сумской области подтверждено 50 860 случаев заболевания COVID-19.

За пятницу добавилось 275 случаев, - всего 50 860. Умерло 11 человек, - всего 730. Выздоровело 140, - всего 47 097. Лечатся 3033.