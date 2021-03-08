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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщине еще 275 новых случаев заболевания коронавирусом

На утро 13 марта в Сумской области подтверждено 50 860 случаев заболевания COVID-19.

За пятницу добавилось 275 случаев.

В Украине 13276 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 710 детей и 382 медработника.

Также за минувшие сутки госпитализированы - 3967 человек; летальных случаев - 243; выздоровели - 4897 человек; осуществлено тестирований за сутки - 99 270 (в том числе методом ПЦР - 46361, методом ИФА - 18658, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 34251).

За все время пандемии в Украине заболело - 1451744 человека; выздоровели - 1219773 человека; летальных исходов - 28 158; проведения ПЦР-тестов - 7328468.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1049), Житомирской (971), Винницкой (933), Киевской (913), Львовской (879) и Харьковской (837) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

- г. Киев - 1049 случаев;

- Винницкая область - 933 случая;

- Волынская область - 261 случай;

- Днепропетровская область - 693 случая;

- Донецкая область - 464 случая;

- Житомирская область - 971 случай;

- Закарпатская - 625 случаев;

- Запорожская область - 345 случаев;

- Ивано-Франковская область - 719 случаев;

- Киевская область - 913 случаев;

- Кировоградская область - 84 случая;

- Луганская область - 91 случай;

- Львовская область - 879 случаев;

- Николаевская область - 378 случаев;

- Одесская область - 767 случаев;

- Полтавская область - 244 случая;

- Ривненская область - 380 случаев;

- Сумская область - 275 случаев;

- Тернопольская область - 399 случаев;

- Харьковская область - 837 случаев;

- Херсонская область - 84 случая;

- Хмельницкая область - 605 случаев;

- Черкасская область - 313 случаев;

- Черновицкая область - 625 случаев;

- Черниговская область - 342 случая.

Общество
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