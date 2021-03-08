Сумчанин установил новый рекорд Украины Сумчанин Артем Гарин установил новый рекорд Украины по количеству запомненных знаков после запятой числа Пи.

Об этом в Фейсбуке сообщила координатор Книги рекордов Украины Лана Ветрова.

«Сколько непоследовательных чисел можно запомнить? Десять? Сто? А может даже двести? Сумчанин Артем Гарин безошибочно назвал наизусть... 23000 цифр после запятой числа Пи. Максимальное время, которое он потратил на вспоминание числа, составлял всего 5 секунд. Артем - трижды рекордсмен Национального Реестра Рекордов Украины, входит в десятку самых известных мнемонистов мира. Пожалуй, это единственный украинец, которого никто не спрашивает: "Неужели ты забыл?"», - написала она.