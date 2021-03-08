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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Юлия Джима в ТОП-5 женского спринта на Кубке мира

Сегодняшний женский спринт, продолживший программу девятого этапа Кубка мира в чешском Нове-Место, стал настоящим праздником для снайперов.

Едва заметный ветерок на стрельбище почти не мешал спортсменкам продемонстрировать свою точность. Мешало другое – непростой круг в Нове-Место и тяжелый подход к стрельбищу, да еще накопившаяся за сезон усталость, оказывающая все больше влияния на каждый старт, пишет biathlon.com.ua.

Но Тирил Экхофф, окрыленная близостью первого в карьере Большого хрустального глобуса, словно не знает усталости! Для норвежки один промах – вполне снайперский показатель, с которым Экхофф всегда борется за победы. Так вышло и на этот раз: заработав ко второму рубежу солидный запас, Тирил даже после промаха выскочила на трассу всего в паре секунд хуже графика лидировавшей на тот момент Доротеи Вирер.

Две секунды – не дистанция для Экхофф, особенно когда она мчится творить историю! Пять спринтов подряд выиграла норвежка до этого дня, повторив рекорд Магдалены Нойнер. Сегодня этот рекорд пал под натиском неимоверного напора Тирил! На финише она на шесть секунд опередила чисто стрелявшую немку Дених Херрманн и на десять – также не имевшую кругов штрафа Доротею Вирер. Шестой спринт подряд! Невероятно!!!

В украинской команде вторую неделю подряд в Нове-Место также есть своя героиня! Выпускница СумГУ Юлия Джима, вновь, как и на восьмом этапе, идеально отработала оба огневых рубежа в спринте и помчалась к финишу в борьбе за цветочную церемонию! На заключительных километрах Юля за счет скорости сумела обойти Эльвиру Эберг и Сьюзан Данкли и ворвалась в «цветочную» шестерку! Если у кого-то и оставались сомнения в неслучайности серебряного успеха недельной давности, сегодня Юля развеяла их максимально убедительно! Поздравляем!

Еще один стопроцентный стрелковый результат в нашей команде удался уроженке Сум Анастасии Меркушиной, которой пришлось стартовать по изрядно разбитой трассе в последней стартовой группе. Возможно, будь у Насти более выгодный стартовый номер, она смогла бы побороться за что-то более существенное, чем сегодняшнее 27-е место. Но теперь более амбициозные планы следует перенести на завтрашний персьют.

Непосредственно перед Настей в финишном протоколе расположилась Дарья Блашко, которой оказаться выше не помешал даже промах на первом рубеже. Впрочем, в гонку преследования Меркушина и Блашко уйдут всего в паре секунд друг от друга.

Для самых опытных наших спортсменок гонка сложилась очень неудачно. Сумчанка Валя Семеренко, допустив по одному промаху на каждой стрельбе, в итоге оказалась за границей попадания в гонку преследования. Еще хуже огневые рубежи отработала Елена Пидгрушная, которая после трех промахов в стойке уже не имела шансов на топ-60 и на последнем круге за результат уже не боролась.

Тирил Экхофф с каждым днем все ближе к заветной цели – завоеванию Большого хрустального глобуса. Единственной реальной конкуренткой норвежки в общем зачете остается подруга по сборной Марте Олсбю Ройселанд. Но Марте, всю первую половину сезона проведшая в желтом бибе, сегодня финишировала лишь 11-й и теперь отстает от Тирил на 113 очков! Все идет к тому, что заключительные старты сезона для Экхофф будут гонками почета.

А вот Юлия Джима продолжает движение вверх! После еще одной блестящей гонки, лидер украинской команды переместилась на 18-е место тотала, обойдя россиянку Светлану Миронову! Для Дарьи Блашко – своя борьба: Даша пытается войти в топ-25, чтобы получить право на участие в последнем масс-старте сезона. Пока движение идет в правильном направлении:  благодаря набранным сегодня очкам Даша поднялась на 26-ю строчку.

Завтра девятый этап Кубка мира продолжится гонками преследования у мужчин и женщин.

Спринт. Женщины

1.  Тирил Экхофф (0+1)  18:11,4

2.  Дениз Херрманн (0+0)  +6,1

3.  Доротея Вирер (0+0)  +10,5

...

5.  Юлия Джима (0+0)  +30,5

26.  Дарья Блашко (1+0)  +1:20,5

27.  Анастасия Меркушина (0+0)  +1:22,5

62.  Валя Семеренко (1+1)  +2:01,6

88.  Елена Пидгрушная (1+3)  +2:48,9

Спорт
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