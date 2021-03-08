Сумская биатлонистка стала лучшей среди украинок на кубке IBU Женский спринт на заключительном этапе Кубка IBU в австрийском Обертиллиахе прошел для украинской команды по схожему сценарию, как и мужская гонка тремя часами ранее.

Сумчанка Вита Семеренко уверенным стартом вселила надежды в очень высокий результат. После стрельбы лежа наша спортсменка надолго захватила лидерство, и даже после прохождения первого рубежа всеми соперницами результат украинки оставался вторым! Но путь к подиуму Вите преградила неточность в стойке: два круга штрафа – и Семеренко остается лишь 27-й, пишет biathlon.com.ua.

Ирина Петренко сделала ставку на точность, и с этой задачей справилась. Вот только в скорострельности уступила Вите почти полминуты, а учитывая, что и по чистой скорости Петренко ввиду объективных причин в нынешнем сезоне выглядит не очень убедительно, то на финише результат Семеренко даже с двумя кругами штрафа остался выше, чем у Иры, которая в итоге заняла 32-е место.

На кубковые очки после двух чисто пройденных огневых рубежей претендовала и Кристина Дмитренко, однако скорость нашей юниорки пока не достаточна для того, чтобы на равных бороться на уровне Кубка IBU, и на финише Кристина показала 44-й результат. Всего на шесть секунд от Дмитренко отстала глуховчанка Анна Кривонос, закончившая спринт 49-й с одним штрафом. Ну и совсем не получилась гонка у Надежды Белкиной, которая с тем же одним кругом штрафа стала только 86-й.

Этому спринту суждено было стать уникальным, поскольку победу в нем праздновали сразу две спортсменки! Норвежка Эмили Аахейм Калкенберг чисто отстрелялась на обоих огневых рубежах, а затем за счет феноменального финишного спурта, казалось, не оставила шансов конкуренткам. Но иного мнения была россиянка Анастасия Егорова, которая вышла на дистанцию финишного круга, опережая график Калкенберг на три секунды и сумела удержать этот перевес ровно в такой степени, чтобы на финише показать с норвежкой абсолютно идентичное время! Третье место на подиуме завоевала итальянка Ребекка Пасслер.

Лидер общего зачета Кубка IBU Ванесса Фогт финишировала сегодня 13-й и досрочно стала победительницей сезона у женщин. Ее основная преследовательница Лу Жанмонно из Франции вовсе не заявлена на этот этап, и на второе место тотала вышла сегодняшняя победительница Эмили Аахейм Калкенберг. А вот в составе украинской сборной произошла смена лидера: Ирина Петренко обошла по набранным очкам Анну Кривонос и занимает 18-ю строчку общего зачета.

Завтра участники заключительного этапа Кубка IBU в Обертиллиахе еще раз выйдут на дистанцию спринтов.

Спринт. Женщины

1. Эмили Аахейм Калкенберг (0+0) 20:12,6

1. Анастасия Егорова (0+0) 20:12,6

3. Ребекка Пасслер (0+0) +15,6

...

27. Вита Семеренко (0+2) +1:12,0

32. Ирина Петренко (0+0) +1:24,1

44. Кристина Дмитренко (0+0) +1:40,3

49. Анна Кривонос (1+0) +1:46,8

86. Надежда Белкина (1+0) +2:59,2