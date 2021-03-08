Сумчанин задержал двух неудачливых воров, которые пытались украсть телевизор из отеля (видео) Среди бела дня на улице Кооперативной граждане увидели двух подозрительных лиц.

Они спокойно спускали на веревке телевизор из комнаты отеля. Неравнодушный очевидец происшествия подошел к гражданам, чтобы поинтересоваться, что происходит. А когда понял, что они похитили телевизор, уже не дал им покинуть место происшествия, предварительно позвонив владельцу. Взволнованный владелец имущества побежал к дороге, где увидел экипаж патрульных. Инспекторы, узнав обстоятельства происшествия, включили спецсигналы и вместе с мужчиной отправились по адресу.

Стражи порядка, прибыв на место происшествия, задержали граждан и вызвали следственно-оперативную группу. В дальнейшем мужчин доставили в Сумское районное управление полиции.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 185 (Кража, совершенная повторно или по предварительному сговору группой лиц) УК.