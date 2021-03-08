Сумчанин задержал двух неудачливых воров, которые пытались украсть телевизор из отеля (видео)

Они спокойно спускали на веревке телевизор из комнаты отеля. Неравнодушный очевидец происшествия подошел к гражданам, чтобы поинтересоваться, что происходит. А когда понял, что они похитили телевизор, уже не дал им покинуть место происшествия, предварительно позвонив владельцу. Взволнованный владелец имущества побежал к дороге, где увидел экипаж патрульных. Инспекторы, узнав обстоятельства происшествия, включили спецсигналы и вместе с мужчиной отправились по адресу.
Стражи порядка, прибыв на место происшествия, задержали граждан и вызвали следственно-оперативную группу. В дальнейшем мужчин доставили в Сумское районное управление полиции.
По данному факту следователи открыли уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 185 (Кража, совершенная повторно или по предварительному сговору группой лиц) УК.