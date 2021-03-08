У Сумах поліція викрила чоловіка у вчиненні наруги над могилою Героя України

Про вчинення наруги над могилою до поліції повідомив дідусь загиблого. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група Сумського районного управління поліції.
У ході проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили та розшукали зловмисника. Ним виявився 49-річний житель обласного центру.
Чоловік пояснив свій вчинок тим, що перебував у стані алкогольного сп’яніння та не розумів, що робить.
За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 297 Кримінального кодексу України (наруга над могилою). За скоєне зловмиснику загрожує до трьох років позбавлення волі. Слідство триває, повідомляє Відділ комунікації поліції Сумської області.