У Сумах поліція викрила чоловіка у вчиненні наруги над могилою Героя України Сьогодні до поліції надійшло повідомлення про те, що невідомі зняли прапор з могили Сергія Табали, похованого на Алеї Слави. За даним фактом поліцейські Сумського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження, оперативно встановили та розшукали зловмисника.

Про вчинення наруги над могилою до поліції повідомив дідусь загиблого. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група Сумського районного управління поліції.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили та розшукали зловмисника. Ним виявився 49-річний житель обласного центру.

Чоловік пояснив свій вчинок тим, що перебував у стані алкогольного сп’яніння та не розумів, що робить.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 297 Кримінального кодексу України (наруга над могилою). За скоєне зловмиснику загрожує до трьох років позбавлення волі. Слідство триває, повідомляє Відділ комунікації поліції Сумської області.