В Сумах хотят завершить реконструкцию неврологического корпуса больницы № 4 к концу года Но не факт.

Начальник управления капитального строительства и дорожного хозяйства Виталий Шилов рассказал, что сейчас выполнено 95% внутренних ремонтных работ. Максимум за 10 дней их завершат. Далее возьмутся за устройство лифтовой шахты и утепление цоколя, средства на что уже выделены. Останется выполнить утепление фасада и подремонтировать кровлю. Из предусмотренных договором 26,2 млн грн сейчас профинансировано 13,5 млн грн.

Подрядчик Александр Тымчук заметил, что пришлось полностью заменять пол, штукатурку, все коммуникации. Все сделано в соответствии с проектом и государственными строительными нормами. Еще одна особенность ремонта - каждая палата имеет свой цвет, это сделано, чтобы избежать серости и однообразия и стимулировать пациентов на выздоровление.

Директор КНП «Клиническая больница № 4» Андрей Сухомлин сообщил, что в корпусе будут размещаться хосписное и неврологическое отделения. В последнем после заключения соответствующих договоров с НСЗУ планируют предоставлять реабилитационные услуги.

В случае ухудшения ситуации с заболеваемостью COVID-19 этот корпус планируют задействовать для госпитализации пациентов с такой болезнью. На отремонтированных площадях можно будет разместить до 100 коек для больных коронавирусом. Начальник управления здравоохранения Елена Чумаченко отметила, что условия для лечения есть: проведено 10 точек выхода кислорода, в заведении в наличии свои кислородные концентраторы, и есть их резерв по другим больницам.

Мэр сообщил, что ремонтные работы в корпусе будут пытаться завершить до конца года. После начнут обустройство территории вокруг больницы