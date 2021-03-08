Сумський Центр дозвілля молоді став партнером проєкту Ради Європи

У вівторок, 9 березня, відбулось друге засідання Наглядової ради проєкту «Молодь за демократію в Україні» в онлайн форматі.

Під час засідання було фіналізовано та затверджено перелік молодіжних центрів для запрошення для співпраці у межах другого компоненту проєкту «Активізація молодіжних центрів та молодіжна робота».

Метою проєкту є заохочення молодіжних центрів та молодіжних організацій до перегляду підходів для забезпечення того, щоб їхні стратегії задовольняли потреби молодих людей та відповідали стандартам Ради Європи з молодіжної громадської участі та молодіжної роботи.

Так, за результатами рішення Наглядової ради до партнерства вирішено запросити 14 молодіжних центрів з різних куточків України, серед яких Сумський міський центр дозвілля молоді.

Зауважимо, проєкт «Молодь за демократію в Україні» реалізується у межах Плану дій Ради Європи для України на 2018–2022 роки та ґрунтується на попередньому досвіді та продуктивній двосторонній співпраці Ради Європи та Міністерства молоді та спорту України у межах рамкової програми співробітництва в галузі молодіжної політики між Радою Європи та Міністерством молоді та спорту України на 2016-2020 роки.