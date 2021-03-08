Погода в Cумах: прогноз на выходные Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в Сумах на выходных ожидается переменная погода.

В субботу, 13 марта, в течение суток будет облачно с прояснениями, ночью снег, метель, днем без существенных осадков, на дорогах гололедица. Ветер южный 7-12 м/с, ночью ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Ночью столбики термометров покажут 4-6 °С мороза, днем 5-7 °С тепла.

В воскресенье, 14 марта, будет также облачно с прояснениями, ночью местами небольшие осадки, днем без существенных осадков. Ветер южный 9-14 м/с. Столбики термометров ночью покажут от 3 °С мороза до 2 °С тепла, днем 2-7 °С тепла.