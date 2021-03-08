Дизайн та шрифт для книги розробив відомий український дизайнер, сумчанин Дмитро РАСТВОРЦЕВ, підготовку тексту та відбір ілюстративного матеріалу здійснив заслужений діяч мистецтв України Сергій ПОБОЖІЙ.

У книзі на кожного митця відведено по одному розвороту. Там є його твір, опис творчого шляху та загалом біографії, а також портрет, автопортрет чи фото митця і цитата про нього іншої відомої особи.

За словами Сергія Побожія, найскладніше було знайти рівновагу між дуже відомими іменами й тими, хто заслуговує на увагу, але не має значної слави. Наприклад, йдеться про «закарпатську школу» Ерделі та Екстера, а водночас і про всім відомого кінорежисера Олександра Довженка. Мало хто знає, але Довженко також малював, тому в книзі представили його твір – портрет Павла Тичини.

У книзі – 118 робіт із 21 українського музею, а також музеїв та приватних колекцій України, Великої Британії, Ізраїлю, Нідерландів, Польщі та США. Найбільшу кількість творів для книги надано Сумським художнім музеєм ім. Н. Онацького та Національним художнім музеєм України.

Ідея книги – візуалізувати українське мистецтво через імена та твори митців. Кожному митцеві присвячений один розворот книги, на якому – фото або портрет, короткий життєпис, вислів митця про свою творчість чи іншої відомої особистості про митця.

«Народилася ідея саме після проекту «Сумщина. Велика спадщина». Першою книгою цього проекту була «Образотворче мистецтво». Ми почали розмовляти, винаходити якісь нові ідеї, і отримали цю книгу», – розповів видавець Родіон КОЧУБЕЙ.

Книга «Імена України. 100 Митців» має стати початком серії видань, присвячених найвідомішим українцям.