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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 16:25257

Служба зайнятості Сумщини комплектує кадри для підприємств

Служба зайнятості Сумщини до вирішення питань зайнятості населення та кадрових питань роботодавця підходить комплексно, надаючи всім учасникам ринку праці якісні та дієві послуги.

Прикладом ефективної взаємодії стали заходи, проведені 10 – 11 березня Сумським міським центром зайнятості на замовлення давнього партнера -  акціонерного товариства «ВНДІ Компресормаш» щодо задоволення кадрових потреб виробництва.

Першим кроком стало проведення міні-ярмарку вакансій. Представники працедавця презентували клієнтам міської служби зайнятості головні напрямки діяльності свого підприємства,  звернули увагу на потребу в кваліфікованих кадрах для підприємства машинобудування.

Потім розпочалися  індивідуальні співбесіди із кандидатами на такі робочі місця: токар, оператор верстатів з програмним керуванням,  токар-розточувальник, слюсар з механоскладальних робіт, шліфувальник, свердлувальник, слюсар-ремонтник; також пропонувались посади для інженерів різних спеціалізацій.

Наступного дня співбесіди проводилися вже для менеджерів різного направлення, фахівців з бухгалтерського обліку.

Тих претендентів, які відповідають вимогам роботодавця та виявили бажання започаткувати трудову біографію на потужному  спеціалізованому підприємстві по виробництву компресорного обладнання запросили для подальшої розмови безпосередньо на підприємство.

Коментуючи аспекти співпраці служби зайнятості з роботодавцями, директор обласного центру зайнятості Володимир Підлісний зазначив: «Діалог з роботодавцями набув постійного, безперервного характеру. Служба зайнятості використовує всі можливості, аби бути цікавою працедавцям, надаючи послуги з урахуванням особливих виробничих потреб. А коли роботодавець є соціально відповідальним, то задовольнити його потреби значно легше, бо до них шукачі роботи йдуть охочіше».

Экономика
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