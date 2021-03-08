В Сумах 8-летний школьник «заминировал» куртку учительницы Сегодня, 12 марта, около 14.00, в полицию поступило анонимное сообщение о том, что в одной из школ областного центра в кармане куртки учительницы обнаружена граната.

Услышав в трубке детский голос, правоохранители заподозрили что-то неладное и, несмотря на это, немедленно отреагировали на сообщение. На место происшествия немедленно выехали сотрудники полиции для установления всех обстоятельств происшествия. Во время проверки информация не подтвердилась.

Как выяснилось, заведомо ложный вызов полиции совершил 8-летний мальчик, который раньше учился в этой школе.

Свой поступок он объяснил тем, что хотел пошутить над своей бывшей учительницей и одноклассниками, по которым соскучился.

Полицейские провели с несовершеннолетним и его родителями профилактическую беседу о последствиях таких сообщений. За неудачную шутку сына, на мать мальчика правоохранители составили протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях «Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.