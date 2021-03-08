Еще одного руководителя Сумского НПО ограничено в праве выезда за границу По представлению государственного исполнителя еще одного руководителя Сумского НПО Мошкина К. ограничено в праве пересечения границы.

Это стало очередным принудительным этапом на пути обеспечения погашения долгов по заработной плате работникам предприятия, считают в Северо-Восточном межрегиональном управлении Министерства юстиции.

По словам и.о. начальника Управления обеспечения принудительного исполнения решений в Сумской области Марины Рудь, к предприятию-должнику применены все возможные меры принуждения: арестованы средства на счетах, описано и арестовано обнаруженное имущество. Очередным этапом восстановления трудовых прав граждан было ограничение в праве выезда еще одного руководителя завода Мошкина К. как руководителя ООО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение» к выполнению обязательств, возложенных решениями суда о взыскании задолженности с предприятия.

Напомним, в конце февраля в праве выезда за границу уже было ограничено руководителя АО «Сумское НПО» Забицкого В.