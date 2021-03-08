З могили добровольця Сергія Табали в Сумах зняли прапор З могили добровольця Сергія Табали, який мав позивний "Сєвєр", зняли прапор. Сталось це 12 березня в Сумах .

Про інцидент Суспільному розповів дідусь загиблого кіборга Сергій Шепотько. Він також звернувся до поліції.

Наразі є відео з камер спостереження, на якому зафіксований невідомий чоловік, який може бути причетним до цього. Відео передав Суспільному Сергій Шепотько.

Співробітник відділу комунікацій Нацполіції Сумщини Володимир Кузьменко сказав, що особу чоловіка, який зафіксований на відео, встановлюють.

Сергій Табала загинув у Донецькому аеропорті у листопаді 2014 року, він є наймолодшим кіборгом в Україні. На момент загибелі йому було 18 років. Посмертно Сергію Табалі присвоїли звання "Герой України".