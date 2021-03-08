Сумские налоговики поймали продвинутых уклонистов от уплаты 8 млн грн налогов Налоговая милиция Сумщины разоблачила схему уклонения от уплаты почти 8 млн грн налогов с использованием новейших технологий.

Сотрудниками налоговой милиции Главного управления ГФС в Сумской области установлено сумских предпринимателей, организовавших реализацию косметической продукции производства Китайской народной республики через Интернет преимущественно иностранным гражданам.

Для распространения товаров использовались электронные каталоги (торговые Интернет-хабы) Amazon и Ebay и другие. Расчет за товар покупателями осуществляется в форме подписки на банковские счета или электронные кошельки (Payoneer, WebMoney, PayPaI, Qivi, EasyPay и другие).

С целью прикрытия незаконной деятельности, преследуя цель уклонение от уплаты налогов, безналичные средства, полученные от реализации косметической продукции, злоумышленники переводили в наличные. При этом, полученные доходы в полном объеме в налоговой отчетности не отражали.

Указанные действия привели к непоступлению в бюджет налогов на общую сумму почти 8 млн гривен.

Во время санкционированных обысков в офисе, а также по месту жительства дельцов, правоохранители обнаружили компьютерную технику, документы финансово-хозяйственной деятельности, черновые записи, мобильные телефоны, более 40 000 долларов США неучтенной наличности и другие доказательства противоправной деятельности.

В рамках уголовного производства по ст. 212 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к правонарушению, а также возмещения причиненных государству убытков.

Мероприятия по разоблачению незаконной деятельности проводились оперативниками и следователями налоговой милиции Главного управления ГФС в Сумской области под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры.