Глуховского предпринимателя не смогли обвинить в том, что он “велюрил” в карантин Глуховским горрайонным судом рассматривалось дело об административном правонарушении относительно нарушения правил карантина

В судебном заседании частный предприниматель, который в период действующего карантина, вопреки профилактическим мерам по недопущению распространению COVID-19 допустил работу развлекательного клуба в неположенное время.

Свою вину мужчина не признал и суду объяснил, что в указанном баре он только арендует часть помещения. Так, по его словам, в тот день, когда правоохранители зафиксировали нарушение, бар не работал и посетителей не принимал. Тогда в заведении отмечался день рождения его владельца, по указанию которого он и открыл кафе-бар. В баре присутствовали только приглашенные на день рождения гости, где-то 8-10 человек. Посторонних лиц же в заведении не было. Его слова подтвердили свидетели.

А поскольку вина не была доказана, суд постановил закрыть производство по делу в связи с отсутствием в его действиях состава такого правонарушения, пишет Глухів.інфо.