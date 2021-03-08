Кто из сумчан может претендовать на внеочередную вакцинацию от COVID-19? 11 марта Министр здравоохранения Украины Максим Степанов подписал приказ № 443 о внесении изменений в Дорожную карту по внедрению вакцинации против COVID-19, которые позволяют с начала кампании использовать возможные остатки вакцин для прививок.

Первоначально рекомендуется вакцинировать приоритетные группы риска по следующему этапу. В частности, приоритетными являются все медицинские работники, а также люди в возрасте от 80 лет, социальные работники и другие работники социальной сферы.

В случае отсутствия возможности вакцинации определенных групп со второго этапа для популяризации вакцинации рекомендуется привлекать публичных и общественных деятелей:

1. Ветеранов АТО / ООС;

2. Народных депутатов Украины, руководителей центральных органов исполнительной власти, областных государственных администраций, областных советов, органов местного самоуправления, лидеров и представителей религиозных организаций;

3. Выдающихся писателей, журналистов, спортсменов, музыкантов, актеров, певцов, других деятелей сферы культуры, которые старше 60 лет.

Напоминаем, что вакцина Covishield / AstraZeneca поставляется в Украину в многодозных флаконах. Каждый флакон вакцины Covishield / AstraZeneca содержит 10 доз препарата. После открытия флакона вакцина должна быть использована в течение 6 часов, сколько и продолжается одна сессия мобильной выездной бригады. Повторное охлаждение уже открытого флакона или использования его после 6 часов с момента открытия запрещено. В таких случаях неиспользованные дозы вакцины должны быть утилизированы.

Согласно Дорожной карте по проведению вакцинации от COVID-19 в Украине, иммунизация будет проходить в пять этапов. На первом этапе вакцинируют медицинских работников ковидных больниц, бригады экстренной помощи, сотрудников лабораторий, тестирующих на COVID-19, жильцов и персонал домов престарелых и военных на фронте.

На этом этапе вакцинация осуществляется мобильными бригадами. На втором к ним присоединятся пункты прививания.

Все прививки являются добровольными и бесплатными.

Узнайте больше о вакцинации от COVID-19 на сайте vaccination.covid19.gov.ua и по телефону контакт-центра 0 800 60 20 19. Запишитесь в очередь на вакцинацию на сайте или в мобильном приложении «Дія».