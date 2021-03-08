Сумской биатлонист «в очках» на кубке IBU Заключительный этап Кубка IBU в австрийском Обертиллиахе радует болельщиков насыщенной и необычной программой.

После прошедших в среду коротких индивидуальных гонок, дальше спортсмены дважды посоревнуются в спринтах. Первые из них проходят сегодня. А вот погода на австрийском стадионе по-прежнему не радует: с одной стороны, яркое солнце придает гонкам красочную картинку, но непредсказуемый ветер зачастую делает стрельбу лотерейной, пишет biathlon.com.ua.

Лучше других украинцев к условиям на стрельбище сумел приспособиться Тарас Лесюк, допустивший всего один промах. Это позволило нашему спортсмену войти в двадцатку сильнейших – уже в пятый раз в нынешнем сезоне Кубка IBU. Правда, отставание от лидера получилось довольно приличным – полторы минуты.

Уроженец Сумщины Руслан Ткаленко начал гонку изумительно! Высокая скорость на дистанции, быстрая и чистая стрельба лежа позволили ему показать один из лучших графиков после первого огневого рубежа. Но на стойке к продолжавшему гулять по стрельбищу ветру добавилось волнение – и три выстрела Руслана ушли мимо цели. Тем не менее, скорость Ткаленко сохранил до финиша, войдя в топ-15 быстрейших лыжников этого спринта и став по этому показателю лучшим в украинской команде. Но общий результат – лишь 31-й.

К сожалению, в зачетной зоне больше никого из наших ребят не оказалось. Глуховчанин Денис Насыко показал почти идентичную Ткаленко скорость, но за счет «лишнего» четвертого промаха финишировал 44-м. У Руслана Бригадира, напротив, был порядок на огневых рубежах, но скорость на дистанции, не совместимая с попаданием в очки – 56-е место с одним кругом штрафа. Наконец, еще один наш Андрей Доценко не далеко ушел от партнеров по команде, став 54-м с двумя незакрытыми мишенями.

Быстрейшим же в гонке – и на трассе, и по общему времени – стал немец Филипп Наврат, продолжающий борьбу за победу в общем зачете Кубка IBU. Сегодня он провел идеальную гонку, дважды отстреляв в ноль и опередив ближайшего соперника почти на полминуты! Места на подиуме достались также норвежцу Александеру-Фьельду Андерсену и французу Юго Ривелю.

Что же до борьбы за Глобус, то в мужском зачете она развернулась на 180 градусов! Этой победой Наврат одним махом обошел двух норвежцев – Филипа Андерсена и Сиверта Гутторма Бакена и захватил инициативу с перевесом в 22 очка! И если в женском зачете с победительницей Кубка IBU наступила ясность, то у мужчин все решится в последней личной гонке – завтрашнем спринте!

Спринт. Мужчины

1. Филипп Наврат (0+0) 23:19,9

2. Александер-Фьельд Андерсен (0+1) +27,2

3. Юго Ривель (0+0) +33,3

...

18. Тарас Лесюк (1+0) +1:30,0

31. Руслан Ткаленко (0+3) +1:56,4

44. Денис Насыко (2+2) +2:15,6

54. Андрей Доценко (0+2) +2:32,7

56. Руслан Бригадир (1+0) +2:36,1