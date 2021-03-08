В Тростянце Масленицу не отменили В субботу, 13 марта, в Тростянце пройдет праздник «Тростянецкая масленица 2021».

В отличие от многих городов Сумщины, в Тростянце коронавируса не боятся и зовут всех на праздник, который пройдет не Вечевой площади в центре города. Начало в 10.00.

Напомним: в Ахтырке провели зиму еще на прошлых выходных.