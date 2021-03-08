На будівництво доріг Сумщини виїде нова техніка Компанія RGM group оновлює автопарк модернізованою технікою, що дозволить підвищити якість виконаних робіт та скоротити терміни виконання замовлень.

Потужний AMMANN AP 240 – коток на пневмоходу для ущільнення асфальтобетонної суміші або ґрунту.

Завдяки гнучким можливостям баластування, його маса може бути легко змінена в межах від 9630 до 24000 тонн прямо на об’єкті. Це дозволяє котку максимально ущільнювати суміш до необхідних технічних вимог.

Ширина ущільнювальної смуги - 1986 мм.

Високопродуктивність та надійність котка заточені під великі обсяги по ущільненню.

RGM group, як завжди, прогресивно підходить до будівництва доріг, аби виконати роботу в термін та відповідноьдо ДСТУ.

Компанія працює над розвитком автопарку: AMMANN AP 240 – чергове придбання для формування ще однієї ланки для будівництва доріг.

Завдяки оновленню технічної бази, роботи буде пришвидшено, при цьому якість тільки поліпшиться.

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