В Сумах полиция уничтожила около 100 килограммов наркотиков 10 марта работники Сумского районного управления полиции уничтожили путем сжигания наркотические средства, психотропные вещества, а также наркосодержащие лекарственные средства, которые были изъяты из незаконного оборота в рамках уголовных дел.

Соответствующие решения по этому поводу принял суд.

Уничтожение происходило в присутствии комиссии, в состав которой совместно с сотрудниками Сумского районного управления полиции вошли сотрудники Управления Службы безопасности Украины в Сумской области и Управления по борьбе с наркопреступностью в Сумской области ДБН НПУ.

Среди уничтоженного - Альфа-PVP, амфетамин, экстази, каннабис, а также лекарственные средства, оборот которых ограничен или запрещен.

По ценам «черного рынка» ориентировочная стоимость уничтоженного составляет около 500 тыс. грн, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.