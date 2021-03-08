В Сумах полиция уничтожила около 100 килограммов наркотиков

Соответствующие решения по этому поводу принял суд.
Уничтожение происходило в присутствии комиссии, в состав которой совместно с сотрудниками Сумского районного управления полиции вошли сотрудники Управления Службы безопасности Украины в Сумской области и Управления по борьбе с наркопреступностью в Сумской области ДБН НПУ.
Среди уничтоженного - Альфа-PVP, амфетамин, экстази, каннабис, а также лекарственные средства, оборот которых ограничен или запрещен.
По ценам «черного рынка» ориентировочная стоимость уничтоженного составляет около 500 тыс. грн, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.