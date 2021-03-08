Мэр Шостки вакцинировался от коронавируса Мэр Шостки Николай Нога привился от COVID-19.

Об этом сообщается на его странице в Фейсбуке.

«Сьогодні вакцинувався від коронавірусу», - лаконично написал мэр.

«Ну и как самочувствие?», - спросили у него, ответа не последовало…