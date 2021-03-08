В Сумах спасатели ликвидировали пожар в 9-этажном жилом доме (видео) 11 марта в 15:41 на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение о возникновении пожара в 9-этажном жилом доме по ул. Ивана Сирко в Сумах.

На место происшествия выезжал дежурный караул 2-й государственной пожарно-спасательной части.

Горение происходило между 3-м и 4-м этажом в сушильном помещении. Чтобы оперативно приступить к проведению ликвидации пожара, пришлось использовать выдвижную автолестницу. Из-за сильного задымления пожарные работали в аппаратах для защиты органов дыхания. Горели хозяйственные вещи, мебель, двери и окно. Возникла угроза переброски пламени на жилища граждан.

В 16:01 пожар был локализован, в 16:22 ликвидировали и предотвратили распространение огня на квартиры жителей дома.

Всего на месте происшествия работало 12 человек личного состава и 4 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.