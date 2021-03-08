Предприятие нардепа Молотка задолжало за аренду Шосткинской ТЭЦ 5,5 млн грн Шосткинской местной прокуратурой в хозяйственный суд Сумской области предъявлен иск в интересах государства в лице Шосткинского городского совета к обществу с ограниченной ответственностью «Шосткинское предприятие «Харьковэнергоремонт» о взыскании 5,5 млн грн.

Установлено, что с 2007 года общество получило в срочное платное пользование целостный имущественный комплекс по производству, транспортировке тепла и электрической энергии. Однако предприятие с мая 2019 года не платит деньги за аренду коммунального имущества. Постановлением суда в настоящее время открыто производство по делу продолжается судебное разбирательство, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. Известно, что ООО «Шосткинское предприятие «Харьковэнергоремонт» связывают с народным депутатом Игорем Молотком.