Предприятие нардепа Молотка задолжало за аренду Шосткинской ТЭЦ 5,5 млн грн

Установлено, что с 2007 года общество получило в срочное платное пользование целостный имущественный комплекс по производству, транспортировке тепла и электрической энергии. Однако предприятие с мая 2019 года не платит деньги за аренду коммунального имущества. Постановлением суда в настоящее время открыто производство по делу продолжается судебное разбирательство, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Известно, что ООО «Шосткинское предприятие «Харьковэнергоремонт» связывают с народным депутатом Игорем Молотком.