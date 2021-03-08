Институт физической культуры СумГПУ им. А. С. Макаренко празднует 40-летие (видео) Торжественные мероприятия по случаю 40-й годовщины со дня основания учебно-научного института физической культуры СумГПУ им. А. С. Макаренко состоялись в актовом зале университета.

Благодарностью городского головы Сум с вручением нагрудного знака отметили доцента кафедры туризма и гостинично-ресторанного сервиса института физической культуры Василия Зигунова, Почетной грамотой - доцента кафедры теории и методики физической культуры Александра Бурлу, грамотами - старшего преподавателя кафедры спортивных дисциплин и физического воспитания Ларису Бережную, старшего преподавателя кафедры логопедии Екатерину Зелинскую-Любченко и доцента кафедры общественного здоровья и медико-биологических основ физической культуры Юлию Тонкопей.

«Наш университет славится спортивными достижениями выпускников, имена которых известны во всех уголках нашей планеты. Я рад осознавать, что мы причастны к тому факту, что с каждым днем поклонников спорта становится все больше. С каждым годом наш институт растет и крепнет, дает все необходимые знания и возможности для наших воспитанников для покорения Олимпийских высот, - отметил директор учебно-научного института физической культуры, профессор Михаил Лянной. - Желаю всем присутствующим крепости духа и богатырского здоровья! Тренерам и наставникам желаю упорных воспитанников, а спортсменам - побед и желанных медалей».