В Путивле пенсионер с тяжелым поражением легких скончался прямо в рентгенкабинете Сегодня утром в Путивльскую больницу обратился 85-летний мужчина, пожелавший сделать рентген легких, так как уже длительное время болел.

После обследования состояние пациента вдруг резко ухудшилось, и несмотря на тут же предпринятые реанимационные меры, он скончался. Снимок легких, сделанный мужчине перед смертью, показал наличие двусторонней пневмонии, пишут Путивльские ведомости.

Пока неизвестно, был ли у мужчины коронавирус. Как рассказала и.о. директора больницы Ирина Граматик, кроме выявленной пневмонии, погибший страдал и рядом хронических заболеваний: печени, легких, сердечно-сосудистыми. Что стало причиной смерти, определит вскрытие, при котором будут взяты и мазки на коронавирусную инфекцию.

Врач также отметила, что в последнее время в Путивле наблюдается явный рост заболеваемости коронавирусом – болезни коварной и стремительной. Поэтому очень важно обращаться за медицинской помощью при первых признаках заболевания, не дожидаясь, когда станет поздно.