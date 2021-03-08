Известный пианист провел мастер-классы в Сумской филармонии

В рамках творческой встречи состоялись мастер-классы для студентов и преподавателей отдела специального и общего фортепиано колледжа, преподавателей начальных художественных учебных заведений области на темы: «Работа над особенностями стиля в произведениях композиторов-романтиков», «Развитие творческих способностей исполнителей в процессе изучения произведений композиторов-классиков».
Отличным дополнением мероприятия стал концерт фортепианной музыки, в программе которого прозвучали произведения Ф. Шуберта, Чайковского, Б. Бартока, И. Брамса, И. Стравинского.