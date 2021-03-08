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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:28263

Известный пианист провел мастер-классы в Сумской филармонии

На базе Сумской областной филармонии по инициативе Сумского профессионального колледжа искусств и культуры им. Д.С. Бортнянского состоялась творческая встреча студентов и преподавателей с лауреатом международных и всеукраинских конкурсов, преподавателем Киевской средней специализированной музыкальной школы им. Лысенко, аспирантом Национальной музыкальной академии Украины имени П.И.Чайковского Романом Лопатинским.

В рамках творческой встречи состоялись мастер-классы для студентов и преподавателей отдела специального и общего фортепиано колледжа, преподавателей начальных художественных учебных заведений области на темы: «Работа над особенностями стиля в произведениях композиторов-романтиков», «Развитие творческих способностей исполнителей в процессе изучения произведений композиторов-классиков».

Отличным дополнением мероприятия стал концерт фортепианной музыки, в программе которого прозвучали произведения Ф. Шуберта, Чайковского, Б. Бартока, И. Брамса, И. Стравинского.

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