В Сумах полицейский получил кулаком в лицо Сумской местной прокуратурой сообщено о подозрении 23-летнему сумчанину в умышленном причиненные полицейскому телесных повреждений.

Решением суда 9 марта подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права на залог.

Речь идет о событии, которое произошло 7 марта 2021 года в г. Сумы. В 5 утра молодой человек вернулся домой и устроил скандал. Услышав крик из квартиры, соседи вызвали полицию. Прибыв по вызову, полицейские пытались успокоить молодого человека, однако тот без лишних слов ударил полицейского кулаком в лицо.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 345 (умышленное причинение работнику правоохранительного органа легких телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей) УК Украины. За содеянное ему грозит до 5 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.