На Сумщине 50 585 случаев заболевания COVID-19: подробности По состоянию на 12 марта в Сумской области 50 585 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 431 человека (Белопольский район – 28, Бурынский – 9, Глухов – 7, Конотоп – 26, Конотопский район – 10, Краснопольский – 4, Лебедин – 3, Лебединский – 5, Ахтырка - 37, Ахтырский – 7, Ромны – 2, Роменский – 2, Середина-Будский – 5, Сумы – 182, Сумской – 22, Тростянецкий – 3, Шостка – 38, Шосткинский – 6, Ямпольский - 35).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 719 летальных случая, из них за минувшие сутки - 4 (Сумы – 3, Сумской район - 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 46 957 человек, из них за минувшие сутки - 128 (Белопольский район – 2, Бурынский – 1, Глухов – 1, Глуховский – 1, Конотоп – 31, Конотопский район – 25, Кролевецкий – 5, Лебедин – 8, Лебединский – 2, Липоводолинский – 4, Ахтырский – 2, Роменский – 1, Сумы – 15, Тростянецкий – 30).