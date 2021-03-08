В Сумах по решению суда должны остановить 161 лифт (видео) В Сумах по решению суда до конца апреля 2021 года должны остановить 161 лифт. Иск в суд на организации по обслуживанию подало управления Гоструда в Сумской области.

Всего в Сумах у около 83% подъемников вышел предельный срок эксплуатации - 25 лет, пишет Суспільне.

«Судом приняты решения о запрете их эксплуатации на основании выявленных инспекторами труда нарушений, представляющих угрозу жизни и здоровью людей. Это во всех организациях: это не проведение эксплуатирующими предприятиями внеочередных технических осмотров и экспертных обследований, которые должны быть проведены с истечением предельного срока эксплуатации лифта, то есть каждые 25 лет, а также не проведение периодических техосмотров, которые в обязательном порядке должны быть каждые два года», - отметила юрист управления Гоструда в Сумской области Марина Сахно.

По словам директора коммунального предприятия «Сумитеплоенергоцентраль», у которого должны остановить 142 лифта, Евгения Скоробагатского, решение суда оспаривают в апелляции.

«Некоторые лифты нуждаются в капитальном ремонте, и нужно ремонтировать эти лифты не на четыре года, а делать плановую модернизацию и давать разрешение на 25 лет. Мы сообщали об этой ситуации еще четыре года назад, когда «Сумитеплоенергоцентраль» была эксплуатирующей организацией по всем лифтам. По нашему мнению, механизмы, которые могут смягчить ситуацию - это выделение средств на закупку 150-200 лифтов и брать их или в лизинг или в кредит», - сказал он.

По информации департамента инфраструктуры, по ценам этого года капитальный ремонт лифта стоит 400 000 гривен. Он продлевает срок эксплуатации подъемника на четыре года. Если же сделать модернизацию, она позволит работать подъемнику 25 лет и стоит вдвое дороже - 800 000 гривен. В прошлом году по программе софинансирования 90% на 10% в Сумах отремонтировали 10 лифтов за 7,7 млн гривен. В этом году запланировали на миллион меньше.

«Предусмотрено на этот год средства 6,6 млн грн. 17 лифтов - будет финансирование совместно с депутатскими средствами проходить, предусмотренных депутатам на избирательные программы - 200 000 на лифты, - сказала начальница отдела Департамента инфраструктуры Сумского городского совета Татьяна Власенко. – Также 4 лифта - на условиях софинансирования.

Департамент подавал на большую сумму, однако в связи с экономией бюджетных средств, недостаточным финансированием было принято решение о выделении этой суммы, но, если будет экономия бюджета за первое полугодие, будет рассматриваться возможность по выделению большей суммы средств».

По информации департамента инфраструктуры, всего в Сумах почти 1400 лифтов в 486 домах. Из них у 1165 - вышел срок эксплуатации: 25 лет. Сейчас экспертное обследование провели для 148 лифтов - для всех вывод отрицательный. Еще обследования ожидают 689 подъемников. На сегодня отключены - 68 лифтов.

На сайте городского совета опубликован список домов, которые подали свои заявления на программу софинансирования 90 на 10. Там сейчас - 61 дом, где необходимо отремонтировать около 100 лифтов. На это нужно - около 80 млн гривен.

«Лифты - это совместная собственность совладельцев многоквартирного дома, - говорит вице-президент общественной организации «Всеукраинский совет председателей ОСМД» Роман Гученко. - Непосредственно совладельцы обязаны эти лифты содержать, а никак не депутаты и городской совет не должны пиариться на их капитальном ремонте. Да, они должны помогать. Что произошло на сегодня: программа 90% на 10% - у совладельцев забрана возможность самостоятельно выбирать подрядчика. Это все делается через департамент», - отметил он.

На сегодня, по его словам, у ОСМД забрали возможность брать кредит на свою долю для того, чтобы отремонтировать лифты.

«Порядка 80 млн - запрос от совладельцев, которые организовались и действительно проголосовали, что в их доме надо ремонтировать лифт. Это все похоронено. Городской совет сказала, что депутат будет решать, в каком доме ремонтировать лифт», - сказал Гученко.

Пока же, по словам директора «Сумитеплоенергоцентраль», планируют по заявкам жителей делать экспертизу лифтов и, если выявят незначительные недостатки - их устранять за счет средств, находящихся на счете дома.