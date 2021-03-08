Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 21:30311

На месте детской площадки в Сумах «Федорченко» хочет построить автостоянку (видео)

Об этом рассказали жители дома на улице Героев Крут. По их словам, снос игровой зоны компания-застройщик планирует 15 марта.

Речь идет о дворе дома № 40 по улице Героев Крут в 12-м микрорайоне Сум. Местная жительница Надежда Солодовник рассказала Суспільному, что в этом доме живет с первого дня его возведения - 31 год. «Эту площадку мы обустраивали по капельке, потихоньку много лет. Деревья сами посадили, за свой счет», - рассказала она.

5 марта, говорит другая жительница дома Елена Гаряча, в их дворе появились представители застройщика, показали план, на котором вместо их детской площадки должно быть парковка.

«Это автомобильные выбросы, это нет нашего двора, негде детям гулять. Мы во все инстанции направили письма», - рассказала она.

Компания «Федорченко», по ее словам, не идет на контакт.

«Не собирали жителей, не согласовывали ни с кем, просто сообщили о том, что не будет того, что в настоящее момент есть», - рассказала Елена.

Надежда Солодовник рассказала, что им предложили перенести детскую площадку, но, по ее словам «там теплотрасса проходит, там ни зелени, ничего нет».

Жители дома обратились с жалобами к главному архитектору города и в горсовет. По словам начальника управления капитального строительства горсовета Виталия Шилова, застройщику передали этот участок под строительство жилья более пяти лет назад. Где его точные границы, Виталий Шилов не знает.

- «Номак» там ставил забор или компания «Федорченко», я не знаю, но с точки зрения строительных норм, забор ставится по границам земельного участка. Если землеустроительная организация или представители департамента выйдут и скажут, что забор стоит на метр или два в глубину и его надо перенести то, наверное, это надо сделать, - сказал Шилов.

По публичной кадастровой карте, земля коммунальная, целевое назначение - строительство и обслуживание многоквартирных домов.

Подобная история случилась и с землей дома напротив. Там его жителям удалось отвоевать свою территорию.

«У нас территория была выделена, есть соответствующий акт правоустанавливающий на нашу территорию. И когда здесь начали строить - рыть котлован - мы обращались в соответствующие городских служб и объясняли, что не соблюдаются нормы, даже забор наш ломали. Я лично вызвал даже полицейских для того, чтобы не ломали забор. Федорченко еще просил нас, что он хочет на 7 метров залезть на нашу площадку, а затем, якобы, отступит. По плану строительства его кран заходил на нашу детскую площадку», - рассказал житель дома на Интернационалистов 35Д Юрий Кондратенко.

В компании «Федорченко» о планах на эту территорию, где есть детская площадка, узнать не удалось. В приемной сказали, что руководители в командировке за городом.

Главный архитектор города Андрей Кривцов пообещал свою позицию озвучить на следующей неделе.

Напомним: строительная производственно-коммерческая компания «Федорченко» - это предприятие семьи нынешнего главы Сумского областного совета Виктора Федорченко. До избрания его главой областных депутатов осенью 2020 года (вошел в совет по спискам партии «Слуга народа») он был руководителем и одним из основателей этого предприятия.

По словам пресс-секретаря областного совета, сейчас Виктор Федорченко за рубежом.

Общество
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

На Сумщине 50 154 случая заболевания COVID-19: подробности
Сегодня 09:09
В Сумах по решению суда должны остановить 161 лифт (видео)
Сегодня 21:53
На месте детской площадки в Сумах «Федорченко» хочет построить автостоянку (видео)
Сегодня 21:30
Сумские биатлонисты провалили спринт на Кубке мира
Сегодня 20:56
На Сумщине полиция разыскала и вернула несовершеннолетнего парня родителям
Сегодня 20:48
Сумчанка сдала копам пьяного соседа, который «воспитывал» сына ором (видео)
Сегодня 19:02
В сумской многоэтажке произошел пожар
Сегодня 18:38
Чего ждать сумчанам от погоды?
Сегодня 18:21
Спиртзавод на Сумщине продали за 108 млн грн
Сегодня 18:10
На Кролеветчине из-за коронавируса продолжили дистанционное обучение в школах
Сегодня 18:06
В Шостке снова сбежал из дома 12-летний подросток
Сегодня 17:41
Новий пам'ятник Героям Небесної Сотні в Сумах не взяли на баланс міста
Сегодня 16:33
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

Чому родючі землі Сумщини віддають в оренду за низьку ціну та як змінить ситуацію земельна реформа
Сегодня 16:49
Как найти качественные продукты по доступным ценам в Украине? ®
Сегодня 13:25
"Зупинявся не надовго": правдиві факти і непідтверджені історії про перебування Шевченка на Сумщині
Вчера 20:47
У Сумах медична галузь готується до можливого загострення ситуації з COVID-19
Вчера 17:47
Эпидемиологические ограничения или попытка узурпации власти?
Вчера 15:48
Фінанси громад Сумщини: скільки заробили та витратили громади за 2020 рік?
Вчера 13:40
"Кусум Фарм": ответственность за здоровье людей и окружающую среду ®
Вчера 07:01
100 років герою. Життєва історія Героя України з Сумщини Олексія Береста
09.03.2021 13:00
У війни немає статі: солдатки та лейтенантки з Сумщини розповідають свої історії з фронту
08.03.2021 14:44
Коронавирус на Сумщине: третья волна пошла
08.03.2021 12:45
Семь легендарных ненайденных сокровищ Украины: в окрестностях Глухова может быть спрятан клад Полуботка
08.03.2021 09:17
К 8 марта 8 сумских спортсменок ответили на 8 вопросов
08.03.2021 08:48
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

Том і Джеррі (Тім Сторі, 2021)
Том і Джеррі (Тім Сторі, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.30; 14.25
Біжи, Ховайся, Бий (Кайл Ранкін, 2020)
Біжи, Ховайся, Бий (Кайл Ранкін, 2020)
Кино Планета Кіно
20.50; 23.00
Асоціальна мережа (Тіллер Расселл, 2020)
Асоціальна мережа (Тіллер Расселл, 2020)
Кино Планета Кіно
15.00; 20.30; 22.45
Скайлан 3 (Ліам О’Доннелл, 2020)
Скайлан 3 (Ліам О’Доннелл, 2020)
Кино Планета Кіно
13.45; 18.20; 20.45
Друзі назавжди (Ґабріела Каупертвейт, 2021)
Друзі назавжди (Ґабріела Каупертвейт, 2021)
Кино Планета Кіно
12.35; 18.00
Дати дуба в окрузі Юба (Тейт Тейлор, 2021)
Дати дуба в окрузі Юба (Тейт Тейлор, 2021)
Кино Планета Кіно
11.45; 16.00; 18.45
Королева Марія (Брігітте Дродтлофф, Алексіс Кехілл, 2019)
Королева Марія (Брігітте Дродтлофф, Алексіс Кехілл, 2019)
Кино Планета Кіно
16.35

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.