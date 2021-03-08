На месте детской площадки в Сумах «Федорченко» хочет построить автостоянку (видео) Об этом рассказали жители дома на улице Героев Крут. По их словам, снос игровой зоны компания-застройщик планирует 15 марта.

Речь идет о дворе дома № 40 по улице Героев Крут в 12-м микрорайоне Сум. Местная жительница Надежда Солодовник рассказала Суспільному, что в этом доме живет с первого дня его возведения - 31 год. «Эту площадку мы обустраивали по капельке, потихоньку много лет. Деревья сами посадили, за свой счет», - рассказала она.

5 марта, говорит другая жительница дома Елена Гаряча, в их дворе появились представители застройщика, показали план, на котором вместо их детской площадки должно быть парковка.

«Это автомобильные выбросы, это нет нашего двора, негде детям гулять. Мы во все инстанции направили письма», - рассказала она.

Компания «Федорченко», по ее словам, не идет на контакт.

«Не собирали жителей, не согласовывали ни с кем, просто сообщили о том, что не будет того, что в настоящее момент есть», - рассказала Елена.

Надежда Солодовник рассказала, что им предложили перенести детскую площадку, но, по ее словам «там теплотрасса проходит, там ни зелени, ничего нет».

Жители дома обратились с жалобами к главному архитектору города и в горсовет. По словам начальника управления капитального строительства горсовета Виталия Шилова, застройщику передали этот участок под строительство жилья более пяти лет назад. Где его точные границы, Виталий Шилов не знает.

- «Номак» там ставил забор или компания «Федорченко», я не знаю, но с точки зрения строительных норм, забор ставится по границам земельного участка. Если землеустроительная организация или представители департамента выйдут и скажут, что забор стоит на метр или два в глубину и его надо перенести то, наверное, это надо сделать, - сказал Шилов.

По публичной кадастровой карте, земля коммунальная, целевое назначение - строительство и обслуживание многоквартирных домов.

Подобная история случилась и с землей дома напротив. Там его жителям удалось отвоевать свою территорию.

«У нас территория была выделена, есть соответствующий акт правоустанавливающий на нашу территорию. И когда здесь начали строить - рыть котлован - мы обращались в соответствующие городских служб и объясняли, что не соблюдаются нормы, даже забор наш ломали. Я лично вызвал даже полицейских для того, чтобы не ломали забор. Федорченко еще просил нас, что он хочет на 7 метров залезть на нашу площадку, а затем, якобы, отступит. По плану строительства его кран заходил на нашу детскую площадку», - рассказал житель дома на Интернационалистов 35Д Юрий Кондратенко.

В компании «Федорченко» о планах на эту территорию, где есть детская площадка, узнать не удалось. В приемной сказали, что руководители в командировке за городом.

Главный архитектор города Андрей Кривцов пообещал свою позицию озвучить на следующей неделе.

Напомним: строительная производственно-коммерческая компания «Федорченко» - это предприятие семьи нынешнего главы Сумского областного совета Виктора Федорченко. До избрания его главой областных депутатов осенью 2020 года (вошел в совет по спискам партии «Слуга народа») он был руководителем и одним из основателей этого предприятия.

По словам пресс-секретаря областного совета, сейчас Виктор Федорченко за рубежом.